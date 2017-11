Olanda: Crucea Rosie isi cere scuze pentru ca nu a reusit sa-i ajute pe evrei in timpul ocupatiei naziste

"Anii razboiului au fost fara indoiala o pata neagra in cei 150 de ani ai istoriei noastre ", a declarat presedintele Crucii Rosii, Inge Brakman, regretand "lipsa de curaj" din partea organizatiei umanitare in cursul ocupatiei Olandei de catre nazisti."Am prezentat scuzele noastre profunde victimelor si rudelor lor", a spus el, subliniind ca organizatia recunoaste "erorile facute in timpul si dupa razboi".Intr-un studiu comandat de Crucea Rosie olandeza, Institutul de studiere a razboiului, Holocaustului si Genocidului din Olanda (NIOD), cu sediul la Amsterdam, a denuntat "deficiente grave in ajutarea evreilor persecutati in Olanda".Din cei 140.000 de evrei care traiau in Olanda la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au supravietuit doar aproximativ 30.000.