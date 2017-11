Atacul de marti de la New York. Donald Trump: Autorul trebuie sa fie condamnat la moarte!

Presedintele american Donald Trump a afirmat, miercuri, pe contul lui Twitter ca autorul atacului din New York, care a ucis opt persoane, trebuie condamnat la moarte, scrie AFP."Teroristul NYC (n.r. New York City) a fost satisfacut si a cerut ca drapelul ISIS sa fie pus in camera sa de spital. El a ucis 8 persoane si a ranit grav 12. AR TREBUI SA FIE CONDAMNAT LA MOARTE! ", a scris Donald Trump pe Twitter.Anterior, Trump l-a catalogat drept un "animal" pe suspectul atentatului comis marti la New York si a anuntat ca va cere Congresului sa inceapa "imediat" sa actioneze pentru a pune capat programului "Diversity Immigrant Visa", despre care afirma ca a fost folosit de presupusul atactor pentru a intra in Statele Unite.Un barbat ce conducea o camioneta inchiriata a intrat marti in pietoni si biciclisti pe o pista pentru biciclete de langa raul Hudson din New York, ucigand 8 oameni si ranind cel putin 11, autoritatile considerand ca este vorba de un atac terorist.Suspectul de 29 de ani a fost impuscat in abdomen de politisti si arestat dupa ce camioneta a intrat intr-un autobuz scolar, iar atacatorul si-a parasit vehicolul. Acesta ar fi un imigrant nascut in Uzbekistan, care ar fi lasat in camioneta un bilet in care spune ca a actionat in numele Statului Islamic.Soferul camionetei care a intrat pe pista pentru biciclete pare sa aiba legaturi cu persoane investigate, a declarat adjunctul sefului NYPD, John Miller, intr-o conferinta de presa sustinuta de reprezentanti la nivel de oras, stat si federal.Atacatorul nu a fost insa anchetat vreodata de FBI sau de politie, a precizat el.Barbatul pregatea atacul de mai multe saptamani si a facut-o "in numele ISIS (un acronim al Statului Islamic)", a spus Miller.El a precizat ca pe langa imitatiile de pusti scoase de suspect s-au gasit "mai multe cutite", dar si un mesaj scris de mana ial carui mesaj este ca Statul Islamic "va supravietui mereu".