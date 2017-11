Ministrul britanic al Apararii a demisionat dupa ce a fost acuzat de o jurnalista ca i-a pus mana pe genunchi in urma cu 15 ani

Ministrul britanic al Apararii Michael Fallon a demisionat miercuri seara, in urma acuzatiilor de abuz sexual formulate la adresa sa, el spunand ca se situeaza sub standardele impuse de armata britanica, pe care o reprezinta, transmite BBC.

El a declarat pentru BBC ca ceea ce era "acceptabil in urma cu 15, 10 ani nu mai este acceptabil acum".

Fallon este primul politican care demisioneaza ca urmare a recentelor acuzatii de abuz sexual in Parlament.

Premierul Teresa May a afirmat ca apreciaza "modul serios" in care Michael Fallon isi priveste rolul in Cabinet.

In scrisoarea de demisie, Fallon afirma ca in ultimele zile au fost facute mai multe afirmatii la adresa membrilor Parlamentului, inclusiv la adresa comportamentului sau din trecut.

"Multe dintre acestea au fost false, dar recunosc ca in trecut m-am situat sub standardele inalte cerute de Fortele Armate, pe care am onoarea sa le reprezint", spune el.

Demisia sa vine la o zi dupa ce un purtator de cuvant al sau a confirmat ca oficialul a fost admonestat de o jurnalista, Julia Hartley-Brewer, pentru ca si-a pus mana pe genunchiul ei, in timpul unui dineu, in 2002, potrivit news.ro.