Jurnalul lui Bin Laden dezvaluie dispretul acestuia fata de societatea vestica/ "Acestia formau o societate diferita de a noastra si ca erau slabi din punct de vedere moral"

CIA a dezvaluit jurnalul personal al lui Bin Laden, care facea parte din cele 470.000 de documente colectate din casa sa, iar pe baza acestuia aflam ca acesta a vizitat Marea Britanie pe cand era adolescent si si-a format inca de pe atunci parerea ca societatea vestica este "decadenta", relateaza The Guardian Se pare ca intr-o vacanta de vara, pe cand era adolescent si a vizitat locul natal al lui Shakespeare, Stratford-upon-Avon, acesta si-a format parerea ca vestul este "decadent", lucru pe care arhitectul atacului 9/11 l-a scris in jurnalul personal cu putin timp inainte sa fie ucis de fortele speciale ale Statelor Unite, in 2011."Am mers in fiecare duminica sa vizitam casa memoriala a lui Shakespeare. Nu am fost impresionat si am observat ca acestia formau o societate diferita de a noastra si ca erau slabi din punct de vedere moral", scrie acesta in jurnalul personal.Desi au existat pana in acest moment numeroase rapoarte care sustineau ca Bin Laden a calatorit in tarile vestice, aceasta este prima confirmare pe care o avem.In jurnalul sau este detaliata experienta sa din Marea Britanie, unde a calatorit pentru prima data pentru un tratament, atunci cand era in clasa a sasea, la 13 ani. In anul urmator, acesta a petrecut zece saptamani in Marea Britanie "studiind". Bin Laden nu ofera mai multe detalii in legatura cu acest eveniment, dar rapoarte mai vechi sustin ca acesta ar fi urmat un curs de limba engleza la Oxford.Guvernul Statelor Unite a eliberat sute de documente de-a lungul anilor, preluate de la casa lui Bin Laden, insa acesta pare sa fie cel mai mare de pana acum. Pe langa descrierea imaginii pe care o are asupra vestului, materialele procurate contin informatii despre relatia dintre Al-Qaida si Iran. Documentul de 19 pagini descrie oferta pe care Iran a facut-o, aceea de a le oferi unor frati sauditi, bani si arme si pregatire in taberele din Lebanon, in schimbul intereselor americane in Arabia Saudita si in Golful Persic.