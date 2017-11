VIDEO Donald Trump il catalogheaza drept un "animal" pe suspectul in atentatul de la New York si anunta ca va cere Congresului sa puna capat programului "Diversity Immigrant Visa"

Andrew Cuomo il apara pe Chuck Schumer si il acuza pe Trump ca "joaca pe mana teroristilor"

Politistul Ryan Nash, care l-a impuscat pe Sayfullo Saipov, un erou

Saipov pare sa aiba legaturi cu persoane investigate

Trump a anuntat ca va cere Congresului sa inceapa "imediat" sa actioneze pentru a pune capat programului "Diversity Immigrant Visa", despre care afirma ca a fost folosit de presupusul atactor pentru a intra in Statele Unite."Vom lua toate masurile nececesare ca sa ne protejam poporul", a subliniat Trump.Liderul de la Casa Alba a facut aceste declaratii inaintea unei reuniuni a Executivului."Toti americanii se roaga si plang" impreuna cu victimele, a spus el."Avem inimile zdrobite pentru ei", a adaugat Trump.Pe de alta parte, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, apreciaza ca, prin atacul la adresa senatorului democrat Chuck Schumer, presedintele "joaca pe mana teroristilor".Guvernatorul democrat a condamnat dur mesaje postate pe Twitter miercuri, in care seful statului a criticat politica in domeniul imigratiei a liderului minoritatii in Senat la mai putin de 24 de ore dupa primul atentat terorist in New York din 2001 incoace.Cuomo a apreciat ca mesajele lui Trump "nu sunt utile"."Jucati pe mana teroristilor in masura in care perturbati si dezbinati (...). Tonul ar trebui sa fie acum exact opusul", a denuntat guvernatorul.Atat Cuomo, cat si primarul New Yorkului, Bill de Blasio, au declarat ca Trump nu i-a contactat personal.Presedintele american il acuza pe Schumer, intr-unul dintre aceste mesaje, ca "ajuta la importarea problemelor Europei".Intr-un alt mesaj, el a catalogat Loteria Vizelor, despre care afirma ca i-a permis suspectului sa intre in SUA, "o frumusete a lui Chuck Schumer".Programul a devenit lege in timpul mandatului lui George W. Bush.Ofiterul care l-a impuscat pe presupusul autor al atentatului din New York este prea modest ca sa recunoasca faptul ca este un erou, a declarat seful Politiei newyorkeze (NYDP).Agentul Ryan Nash se afla intr-o misiune de rutina, la o scoala din apropiere, atunci cand lui si partenerului lui li s-a spus ca a avut loc un accident afara.Cei doi au fugit afara si s-au intalnit cu Sayfullo Saipov in strada, care agita doua arme ce s-au dovedit mai tarziu fiind o pusca de paintball si o pusca cu bile de cauciuc.Nash a tras si l-a impuscat pe Saipov."Nu cred sa gasim o fiinta umana mai modesta", a declarat seful NYPD James O'Neill despre Nash.Nash, in varsta de 28 de ani, se afla in politie de cinci ani, a precizat el, "iar asta a facut pentru oras, asta a facut pentru tara".Soferul camionetei care a intrat pe pista pentru biciclete pare sa aiba legaturi cu persoane investigate, a declarat adjunctul sefului NYPD, John Miller, in aceasta conferinta de presa sustinuta de reprezentanti la nivel de oras, stat si federal.Atacatorul nu a fost insa anchetat vreodata de FBI sau de politie, a precizat el.Barbatul pregatea atacul de mai multe saptamani si a facut-o "in numele ISIS (un acronim al Statului Islamic)", a spus Miller.El a precizat ca pe langa imitatiile de pusti scoase de suspect s-au gasit "mai multe cutite", dar si un mesaj scris de mana ial carui mesaj este ca Statul Islamic "va supravietui mereu".Opt persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in atentatul de marti seara, in apropiere de World Trade Center (WTC).Sute de detectivi au muncit in noaptea de marti spre miercuri, dupa atentat.Intre altele, ei au preluat "meticulos" inregistrari video de pe autostrada pe care suspectul a intrat pe pista pentru biciclete si a lovit oameni in apropiere de WTC.