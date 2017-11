Trolii rusi au infiltrat si Instagram, inainte de alegerile prezidentiale americane (Facebook)

In total, circa 150 de milioane de utilizatori Facebook si Instagram au vazut astfel de materiale in 2015 si 2016, a spus directorul juridic al Facebook, Colin Stretch, in cadrul unei audieri in fata Comisiei pentru Informatii a Senatului american, a doua audiere parlamentara in doua zile consacrata rolului jucat de retelele sociale in campania de dezinformare ruseasca.Pe Instagram, care apartine Facebook, circa 120.000 de postari au fost create de operatori indentificati ca fiind rusi. Ele au fost vazut de 16 milioane de utilizatori dupa octombrie 2016 si de circa 4 milioane inainte de aceasta data, potrivit lui Colin Stretch. Acesta a precizat ca datele dinainte de octombrie 2016 sunt mai putin exacte.Ei se adauga celor 126 de milioane de utilizatori Facebook pe pagina carora au aparut articole create de societatea ruseasca Internet Research Agency, legata de serviciile rusesti de informatii, pentru a influenta alegerile.Twitter si Google participa si ele la aceste audieri, in fata senatorilor furiosi in fata a ceea ce considera un raspuns tardiv al gigantilor internet pentru as lupta impotriva fake news si a robotilor operati de catre Rusia.La aproape un al de la alegeri, aceste companii incep sa furnizeze date legate de campaniile de influentare. Twitter si Facebook subliniaza insa ca aceste mesaje nu reprezinta decat o infima parte din intregul continut publicat pe retelele sociale.