​Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont refuza sa depuna marturie la Madrid si cere sa fie audiat din Belgia

"Nu se va duce la Madrid si am propus sa fie interogat aici, in Belgia. E posibil, au mai existat astfel de cazuri, in trecut, cand suspectul a fost interogat din Belgia", a declarat avocatul belgian Paul Bekaert, la televiziunea catalana TV3.Presedintele catalan destituit si cei 13 membri ai guvernului pe care l-a condus au fost convocati in aceasta saptamana de un judecator spaniol pentru prezentarea actelor de punere sub acuzare, dupa declararea independentei Cataloniei, a anuntat in urma cu o zi justitia spaniola.Carles Puigdemont si consilierii sai (ministri), care risca sa fie anchetati pentru rebeliune si incitarea oamenilor la rebeliune, trebuie sa se prezinte joi si vineri in fata unui magistrat al Audientei nationale, jurisdictie insarcinata cu cele mai sensibile dosare.