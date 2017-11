Vladimir Putin a ajuns la Teheran, unde va discuta despre razboiul in Siria, intarirea cooperarii economice bilaterale si acordul nuclear iranian

Presedintele rus, care a aterizat la inceputul dupa-amiezii, urmeaza sa participe la un summit cu omologii sai iranian Hassan Rohani si azer Ilham Aliev.Inainte de aceasta intalnire tripartita, Putin va discuta tete-a-tete cu Rohani si va fi primit de liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.Potrivit Kremlinului, aceste discutii vor viza in special conflictul din Siria si situatia creata de amenintarile americane legate de suspendarea acordului international privind dosarul nuclear iranian semnat in 2015.Mult timp antagoniste, Rusia si Iranul si-au imbunatati sensibil relatiile dupa sfarsitul Razboiului Rece si, de cativa ani, Teheranul si Moscova s-au apropiat puternic pe fondul unor interese geopolitice comune.In conditiile in care Iranul era marginalizat pe scena internationala, Rusia a acceptat la mijlocul deceniului 1990 sa construiasca centrala nucleara de la Bushehr, abandonata de Germania.Rusia si Iranul sunt principalii aliati ai Damascului in fata gruparilor rebele si jihadiste si conduc, alaturi de Turcia (in tabara adversa), negocierile pentru stoparea razboiului din Siria.Putin a vizitat ultima oara Teheranul in 2015.Acesta ajunge acum in Teheran dupa anuntul Trezoreriei americane a SUA a unor noi directive care pun in practica o lege promulgata in august de presedintele american si care instituie noi sanctiuni impotriva Rusiei si Iranului, doua tari pe care legea le califica drept "adversare ale Americii".Moscova a critica dur recentele afirmatii ale lui Donald Trump, care a amenintat ca SUA s-ar putea retrage din acordul nuclear incheiat intre Iran si Grupul celor sase (Germania, China, SUA, Franta, Marea Britanie si Rusia).Marti, Trezoreria a adaugat numele a circa 40 de persoane fizice sau juridice iraniene pe lista persoanelor vizate de programul care sanctioneaza activitatile "antiteroriste".Printre ele figureaza Gardienii Revolutiei (armata de elita a regimului iranian).