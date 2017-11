Australia: Escaladarea monolitului Uluru, venerat de aborigeni, va fi interzisa incepand cu 2019

Numerosi turisti considera ca escaladarea Uluru, denumit si Ayers Rock, face parte din lucrurile obligatorii de facut atunci cand vizitezi Australia.Dar aborigenii Anangu, care venereaza locul de zeci de mii de ani, se opun total oricarei ascensiuni.Consiliul de administratie al Parcului national Uluru-Kata a decis miercuri, in unanimitate, sa interzica ascensiunea Ayers Rock, interdictie care va intra in vigoare in octombrie 2019.Autoritatile parcului incearca de mult timp sa interzica esaladarea monolitului cu tente rosii si cu o inaltime de 348 de metri.Stanca este vizitata de circa 300.000 de oameni anual. Nu exista statistici legate de numarul de turisti care escaladeaza efectiv stanca, dar numarul lor s-a redus. In orice caz, ascensiunea nu e usoara, cu temperaturi care depasesc adeseori 45 de grade Celsius. Mai multi oameni au murit in aceasta incercare.