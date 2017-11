Ce stim pana acum despre atacul terorist din New York

Atacatorul din New York a incercat sa fuga





-Cinci prieteni argentinieni aflati in vacanta in Manhattan sunt printre cei ucisi





-O femeie ce vizita orasul cu sora si mama ei a murit si ea in atac





-Suspectul este Sayfullo Saipov, un cetatean uzbec de 29 de ani ce a fost impuscat in abdomen de politie.





-Saipov a fost operat la spital si ramane in stare grava, dar se preconizeaza ca va supravietui.





-Autoritatile considera ca este vorba de un atac terorist





-Donald Trump: “Nu trebuie sa permitem ISIS sa se intoarca - sau sa intre - in tara noastra dupa ce ii invingem in Orientul MIjlociu si in alte locuri. Pana aici!”





-Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a declarat ca atacul a fost desfasurat de un “lup singuratic”, iar autoritatile afirma ca nu mai exista pericol si nici nu sunt dovezi privind un complot de mai mare amploare.





-Atacul a avut loc la cateva strazi de noua cladire World Trade Center.





-Autoritatile analizeaza un bilet lasat de uzbec in cabina camionetei cu care a desfasurat atacul.

-Opt persoane au fost ucise si alte 11, printre care si doi copii, au fost ranite de o camioneta inchiriata ce a intrat pe o pista pentru biciclisti din New York