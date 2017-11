Autorul atacului de la New York, uzbekul Sayfullo Habibullaevic Saipov, era casatorit, avea doi copii si lucra ca sofer pentru Uber

Suspectul in atacul de la New York soldat cu moartea a opt persoane si cu ranirea altor 11, uzbekul Sayfullo Habibullaevic Saipov, era casatorit, avea doi copii, lucra pentru Uber si locuia in prezent in New Jersey, scrie The Guardian.

Saipov, care a intrat in SUA in 2010, a locuit pe rand in Ohio, Florida si apoi in Patterson, New Jersey.

Dilfuza Iskhakova, care locuieste in Cincinnati, Ohio, a declarat pentru The Guardian ca barbatul a stat cu ea timp de catva luni, in urma cu sase ani, la sosirea din Uzbekistan., potrivit news.ro.



"Parea un baiat amabil, dar nu vorbea prea mult", povesteste Iskhakova, adaugand ca tanarul doar pleca si venea de la serviciu, el lucrand la un depozit.

Iskhakova a mai sustinut ca, la momentul la care l-a cunoscut, Saipov depusese cererea pentru obtinerea cartii verzi, care ii asigura drept de rezidenta permanenta in SUA.

Dilfuza Iskhakova a precizat ca familia sa pierdut legatura cu Saipov si ca acesta s-ar fi mutat din Ohio in Florida si apoi in zona New York si ca in prezent este casatorit si are doi copii.

Uber a confirmat ca barbatul trecuse de verificarile pentru a putea deveni unul dintre soferii sai si a anuntat ca i s-a blocat accesul la aplicatie. De asemenea, compania a spus ca a luat legatura cu echipa care investigheaza atacul de la New York, pentru a furniza toate datele necesare, declarandu-se totodata oripilata de acest atac.