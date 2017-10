George Papadopoulos ar fi postat pe Twitter o poza cu el la Londra/ Un blog arata ca poza nu e recenta si a fost folosita de HotNews.ro in 2016

Captura HotNews Foto: Hotnews

Este pentru prima oara cand un membru al echipei republicanului este implicat pentru contacte cu intermediari rusi. Acesta a aflat din aceste discutii ca rusii detineau ceva ce ar putea "murdari" campania lui Hillary Clinton, sub forma a mii de mesaje - cu luni inainte de publicarea acestora de catre Wikileaks.George Papadopoulos a pledat vinovat in 5 octombrie pentru marturie falsa si a recunoscut faptele enumerate in lunga foaie de acuzare publicata luni de echipa procurorului Robert Mueller.George Papadopoulos s-a alaturat echipei de campanie in martie 2016 drept unul dintre cei cinci consilieri de politica externa ai candidatului republican. "Un consultant petrol si gaze, e un tip excelent", declarat candidatul, pentru Washington Post.Barbatul traia atunci la Londra. La putin timp dupa angajare, s-a intalnit in Italia cu un profesor din Londra (al carui sex nu este precizat), care se intereseaza de consilier dupa ce afla ca facea parte din campania lui Trump. Acest profesor spune ca are relatii importante in sanul puterii rusesti.Cei doi se intalnesc din nou la Londra, unde profesorul ii prezinta o femeie din Rusia, prezentata ca fiind membra a familiei lui Vladimir Putin. Consilierul raporteaza ulterior echipei de campanie ca s-a intalnit cu "nepoata lui Putin". In realitate, aceasta nu era ruda cu presedintele rus.George Papadopoulos isi va petrece lunile urmatoare dezvoltand aceste relatii cu scopul de a incerca sa organizeze o intalnire intre Donald Trump si Vladimir Putin, sau macar o intalnire la Moscova intre viitorul presedinte si reprezentanti ai guvernului rus. Anchetatorii au gasit o multime de mailuri. "Guvernul rus a lansat invitatia deschisa a lui Putin pentru dl. Trump cand va fi pregatit", scria el in 25 aprilie 2016.Rapid, in 26 aprilie 2016, profesorul, care revenise de la Moscova, il anunta despre o veste potential exploziva: rusii detineau faimoasele "mailuri ale lui Clinton", afirma profesorul, "mii".Acesta din urma a prezentat prin e-mail si o persoana din Moscova care spune ca este legata de Ministerul Afacerilor externe. Cei doi au avut "multiple conversatii prin e-mail si pe Skype", cu scopul de a organiza aceasta faimoasa intalnire intre echipa campaniei lui Trump si responsabili guvernamentali rusi.George Papadopoulos raporteaza superiorilor sai in iunie 2016, cand Donald Trump castigase investitura republicana pentru prezidentiale, ca o calatorie la Moscova se putea face "off the record", respectiv discret.Aceasta intalnire nu va avea insa loc vreodata. Cel putin din ce se stie pana acum.Infractiunea lui George Papadopoulos este ca a mintit FBI intr-un interogatoriu din 2017.Acesta a declarat atunci ca s-a intalnit cu profesorul si cu femeia din Rusia inainte de a se alatura campaniei si ca discutiile au fost superficiale si fara consecinte. El a omis, de asemenea, sa dezvaluie contactele cu intermediarul diplomatiei rusesti.Echipa procurorului special arata, in actul de acuzare, inca un comportament suspect: la putin timp dupa al doilea interogatoriu, in februarie 2017, Papadopoulos si-a dezactivat contul de Facebook si si-a schimbat telefonul mobil.A fost interpelat la coborarea din avion, in iulie 2017. De atunci, a cooperat cu anchetatorii.