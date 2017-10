SUA: Democratii vor o lege care sa il impiedice pe Trump sa bombardeze Coreea de Nord

Senatorii democrati au prezentat un proiect de lege marti care l-ar impiedica pe Donald Trump sa atace primul Coreea de Nord cu o recheta nucleara, subliniind problema cu doar cateva zile inainte de prima vizita a lui Trump in Asia ca presedinte al SUA, scrie Reuters Masura l-ar impiedica pe Trump si pe orice alt presedinte american sa lanseze un atac asupra Coreei de Nord sau sa cheltuie bani pentru un atac militar fara aprobarea Congresului, cu exceptia cazului in care Coreea de Nord a atacat prima Statele Unite.Coreea de Nord ar putea fi la numai cateva luni distanta de la construirea unei rachete nucleara care sa poata lovi Statele Unite, potrivit CIA."Ma ingrijoreaza faptul ca entuziasmul presedintelui nu va fi verificat de catre consilierii din jurul sau", a spus senatorul democrat Chris Murphy, sustinatorul principal al acestei legi.Unii republicani si-au exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la discursul lui Trump dar niciunul nu a sustinut proiectul de lege. Pana acum proiectul este sustinut de sapte democrati si de senatorul independent Bernie Sanders.Republicanii controleaza majoritatea atat in Senat, cat si in Casa Reprezentantilor, si nu a existat niciun indiciu ca liderii Congresului ar permite un vot pe acest proiect de lege, dupa ce masuri similare introduse la inceputul anului nu au reusit sa avanseze.