Statele Unite nu doresc ridicarea embargoului economic impus Cubei

Statele Unite vor vota impotriva rezolutiei ONU de miercuri care prevede ridicarea embargoului economic impus Cubei valabil de 26 de ani dupa ce Washingtonul s-a abtinut in 2016, scrie Reuters.Ambasadoarea SUA la ONU Nikki Halley va vota impotriva rezolutiei pentru a sublinia noua politica a lui Donald Trump in relatia cu Cuba, care se concentreaza foarte mult pe promovarea drepturilor omului si a democratiei, potrivit purtatotului de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert.Statele Unite au votat constant timp de 24 ani impotriva rezolutiilor care doresc ridicarea embargoului Cubei, dar s-au abtinut pentru prima data in 2016 deoarece Washingtonul si Havana au creat o relatie mai stransa si au redeschis ambasadele in ambele tari in 2015.Trump a declarat la inceputul acestei luni ca suspecteaza Havana de o serie de presupuse incidente- atacuri acustice- despre care Washingtonul spune ca au afectat 24 de diplomati americani. Administratia Trump a expulzat 15 diplomati cubanezi la inceputul lunii octombrie, acuzand ca guvernul de la Havana nu a reusit sa protejeze personalul american de atacurile misterioase care le-au afectat auzul.Oficialii cubanezi care investigheaza plangerile din SUA au spus ca discutiile de saptamana trecuta despre atacurile acustice sunt "science fiction".Congresul SUA este singurul care poate ridica embragoul complet, pus in aplicare cu mai mult de 50 de ani in urma de pe vremea presedintelui Dwight D. Eisenhower.Delegatia cubaneza la ONU nu a comentat informatia.Anul trecut, rezolutia a fost adoptata de Adunarea Generala a celor 193 de membri, cu 191 voturi pentru. Israelul s-a alaturat Statelor Unite si s-a abtinut.