Care este cel mai primitor oras din lume? Este interzis sa mesteci guma

Potrivit unui nou clasament, nu este vorba de New Orleans, de Berlin sau de Stockholm, ci un loc in care mestecarea gumei este interzisa si mancatul sau bautul in metrou poate duce la o amenda destul de mare. Eeste vorba de Singapore, informeaza The Telegraph Orasul asiatic a detronat capitala Suediei, Stockholm, nu pentru regulile sale stricte, ci mai degraba pentru mediul sau sigur, aeroportul eficient si ultramodern si bunavointa de a gazdui turisti.Clasamentul a fost publicat marti de site-ul de vacanta TravelBird. Acesta a analizat cele mai mari 500 de destinatii turistice de pe planeta, potrivit Organizatiei Mondiale a Turismului, luand in considerare factorii care pot face un vizitator sa se simta binevenit, cum ar fi un port de intrare primitor, gradul de satisfactie al locuitorilor, siguranta si securitatea, deschiderea spre a gazdui turisti si abilitatea de a vorbi in limba engleza.1. Singapore2. Stockholm3. Helsinki4. San Francisco5. Rotterdam6. Lisabona7. Tokyo8. Oslo9. Zurich10. OrlandoLa finalul primelor 100 de orase se afla Moscova, Cairo, Nairobi, dar si Bucurestiul.Studiul a fost determinat de reactia agresiva a localnicilor impotriva turistilor vazuta in unele dintre cele mai populare orase din Europa, cum ar fi Barcelona, unde protestatarii au taiat in august cauciucurile de la autobuze si de la bicicletele de inchiriat. Locuitorii din Venetia au protestat in iulie pe strazile din celebrul oras italian impotriva turismului masiv, afirmand ca acesta le distruge stilul de viata, afecteaza mediul si contribuie la depopularea localitatii cunoscuta candva ca La Serenissima.