Franta: Istoric francez dat afara de la Palatul Versailles pentru ca vorbea prea tare despre exponate

Un istoric francez de arta a fost dat afara de la Palatul Versailles de gardieni deoarece vorbea prea tare despre operele de arta cu prietenii ei. Marie-Noelle Grison este specialista in arta franceza din secolul al XVIII-lea si a insistat ca nu si-a impartasit cunostintele de specialitate cu celelalte persoane, potrivit The Telegraph Conducerea faimosului palat din sud-vestul Parisului a spus ca nu tolereaza ghizii neautorizati care rapesc experienta vizitei pentru alti turisti, desi Grison a spus ca nu divulga informatii importante despre exponate.Marie-Noelle Grison a povestit pe Twitter ca se afla in vizita la Versailles cu un grup de trei "prieteni americani" si le explica detaliile din mobilierul Regelui Soare, Ludovic al XVI-lea, cand un gardian "neplacut" s-a repezit asupra ei. Grison a incercat sa ii explice paznicului ca nu era platita, ci doar se afla impreuna cu niste prieteni, insa pe acesta nu l-a interesat si i-a spus ca "nu are voie sa vorbeasca" deoarece "exista ghizi si audioghid pentru acest lucru".Grison a protestat spunand ca "informatia este facuta pentru a fi raspandita" si s-a oferit sa ii explice paznicului detaliile din mobilierul regelui Ludovic al XVI-lea, dar acesta a chemat intariri, iar Grison a fost fortata sa plece de la Palatul Versailles.Conducerea palatului a declarat pentru 'Le Parisien' ca "din ce in ce mai multi ghizi neautorizati impartasesc informatii despre exponate unor grupuri restranse, iar agentii de securitate incearca sa opreasca aceste actiuni pentru a nu-i perturba pe ceilalti vizitatori."Franta are conditii stricte asupra persoanelor care pot fi ghizi pentru obiectivele turistice culturale. La Versailles pot dobandi calitatea de ghid doar profesorii care vin cu elevii si studentii la muzeu, ghizii autorizati de Ministerul Culturii si directorii de muzee.Palatul Versailles este vizitat in fiecare an de peste sapte milioane de turisti.