Premierul Belgiei: Guvernul nu a facut niciun pas pentru a-l incuraja pe Puigdemont sa vina la Bruxelles 

Presedintele destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, nu a venit la Bruxelles la invitatia guvernului tarii, a spus, marti, premierul Belgiei, Charles Michel, adaugand ca acesta va fi tratat ca orice cetatean european, relateaza Reuters.





Puigdemont a tinut o conferinta de presa la Bruxelles in care a spus ca a acceptat organizarea alegerilor stabilite de guvernul spaniol si ca nu cauta azil in Belgia, dar a cerut garantii judiciare inainte de intoarcerea sa in Spania.





“Guvernul belgian nu a facut niciun singur pas pentru a-l incuraja pe domnul Puigdemont sa vina in Belgia”, a spus premierul Charles Michel.





“Guvernul belgian a cerut in repetate randuri un dialog politic pentru a rezolva criza din Spania, in contextul unei ordini nationale si internationale”, a adaugat premierul.