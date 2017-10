Circa 48,7 % dintre catalani cred regiunea spaniola ar trebui sa fie independenta, potrivit sondajului realizat de Centre d'Estudis d'Opinio, in crestere fata de cele 41,1 procente inregistrate in iunie si decembrie 2014.Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1.338 persoane, in perioada 16-29 octombrie.