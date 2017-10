Serghei Lavrov: Nu exista nicio singura dovada a ingerintei rusesti in alegerile prezidentiale din SUA

"Suntem acuzati fara o singura dovada a ingerintei in alegeri, nu doar in Statele Unite, dar si in alte tari", a spus Lavrov, intr-o conferinta de presa.Trei membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump, printre care si fostul director al echipei, Paul Manafort, si un consilier, au mintit in ceea ce priveste contactele cu Moscova, fiind pusi sub acuzare luni de catre justitia americana.Procurorul special Mueller l-a pus sub acuzare pe Paul Manafort si pe asociatul sau Richard Gates, pentru 12 capete de acuzare printre care complot impotriva Statelor Unite, spalare de bani, declaratii false si nedeclararea conturilor detinute in strainatate.Dar actul de acuzare de 31 de pagini nu sugereaza o intelegere ascunsa intre echipa candidatului republican si autoritatile ruse.Mai stanjenitoare pentru Trump sunt insa dezvaluirile legate de unul dintre consilierii acestuia, care pana acum ramasese in umbra: George Papadopoulos a pledat vinovat la acuzatia ca a mintit politia federala (FBI).Acest barbat insarcinat cu chestiunile externe in cadrul echipei de campanie a incercat sa ascunda contactele pe care le avea cu intermediari rusi de la care a aflat ca Moscova detine informatii "murdare" despre Hillary Clinton, sub forma a mii de mailuri.Mai multe comisii parlamentare urmeaza sa audieze, incepand de marti, reprezentanti ai Facebook, Twitter si Google in privinta achizitiilor de publicitate pe retelele sociale de catre entitatile rusesti in perioada campaniei electorale.