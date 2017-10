Premierul Turciei: Guvernul irakian a preluat controlul frontierei dintre Turcia si Kurdistanul irakian

Guvernul irakian a preluat controlul asupra punctului de trecere intre Turcia si Kurdistanul irakian, a spus, marti, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters.





Yildirim a spus ca Turcia a fost de acord de a deschide o noua frontiera cu Irakul, ca parte a unei rute care duce spre Tal Afar, la 40 de kilometri vest de Mosul.





"Frontiera Habir a fost inmanata guvernului central in aceasta dimineata", a declarat Yildirim membrilor partidului de guvernamant AK din parlament. "Traseul actual, pana la Kirkuk, va continua. Vom incepe actiunea pentru realizarea unei noi frontiere prin Tal Afar in scurt timp, in consens cu guvernul irakian".