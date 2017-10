Germania: Proteste dupa ce Deutsche Bahn a anuntat ca unul dintre noile sale trenuri va purta numele Anne Frank

Numele a fost ales de un juriu din care au facut parte si doi istorici, compania germana dorind sa dea noilor trenuri de mare viteza ICE numele unor personalitati istorice. Intre cele 25 de nume selctate se regasesc personalitati precum Karl Marx, Willy Brandt sau Konrad Adenauer.Decizia de a numi un tren dupa Anne Frank, una dintre cele mai celebre victime ale nazismului, a infuriat diversi politicieni si mai ales pe cei care au avut de suferit din cauza persecutiilor nazismului. In plus, criticile au fost dure si din cauza ca este vorba de un tren, stiut fiind faptul ca trenurile companieei Deutsche Reichsbahn au dus milioane de oameni la moarte intre 1939 si 1945.Anne Frank a fost deportata la Auschwitz in 1944 si a murit in lagarul de concentrare Bergen-Belsen in 1945, la varsta de 15 ani.Deutsche Bahn spune ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni si promite ca va lua in serios reactiile primite.Anne Frank s-a nascut in Germania, dar ea si familia ei au fost nevoiti sa fuga in Olanda pentru a scapa de nazisti. Ei au trait in camere ascunse intr-un imobil din Amsterdam, inainte de a fi descoperiti de ocupantii germani si deportati in lagare de concentrare.Jurnalul ei, despre viata in casa din Amsterdam, unde a stat doi ani, intre 1942 si 1944, este o piesa centrala a literaturii Holocaustului, autoarea devenind o figura-simbol a victimelor nazistilor.Sursa: The Guardian