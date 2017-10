Scandalul amestecului Rusiei in alegerile americane. Manipularea pe Internet a fost mult mai importanta decat se estimase

Potrivit mai multor publicatii, inclusiv Wall Street Journal, se asteapta ca Facebook sa dezvaluie marti ca pana la 126 de milioane de utilizatori ai retelei sociale din SUA au putut vizualiza anul trecut continuturile postate de sustinatori ai Rusiei pentru a influenta alegerile americane.Facebook, Twitter si Google se afla in vizorul Congresului american care ancheteaza o posibila ingerinta rusa in campania care a dus la victoria lui Donald Trump si care considera ca retelele sociale au servit drept platforme pentru propaganda venita din Rusia.Reprezentanti ai Facebook au declarat, la inceputul lunii octombrie, ca aproximativ "10 milioane de persoane in Statele Unite" au vizionat continuturi sponsorizate ('ads', n.r. reclame) finantate de aproape 500 de conturi activate din Rusia si care ar fi putut fi folosite pentru a manipula opinia publica.Potrivit Facebook, aceste continuturi au fost finantate de o entitate rusa numita 'Internet Research Agency' si destinata sa difuzeze mesaje pe retelele sociale prin conturi de utilizatori false.Potrivit serviciilor de informatii americane, Moscova a platit in campania din 2016 grupuri de 'trolls' (utilizatori de Internet rauvoitori sau provocatori), precum Internet Research Agency, pentru a difuza mesaje defavorabile candidatei democrate Hillary Clinton si favorabile rivalului sau victorios, republicanul Donald Trump.Pe langa aceste reclame, Facebook a dezvaluit ca acest organism cu sediul la Sankt-Petersburg a difuzat si continuturi neplatite - 'postari' traditionale - care au afectat un numar mult mai important de utilizatori, potrivit marturiei scrise pregatite de Facebook in vederea audierilor din Congres si citata luni de Wall Street Journal si Washington Post.Potrivit acestui document, intre 2015 si 2017, Internet Research Agency a publicat de 80 000 de ori pe retelele de socializare si 29 milioane de utilizatori au primit aceste mesaje pe canalul lor de stiri, ridicand aceasta cifra la 126 milioane, tinand seama de distribuiri, comentarii si 'like-uri'.La solicitarea AFP, Facebook nu a vrut sa comenteze informatiile.Pe blogul sau oficial, Google a recunoscut luni, pentru prima oara in mod oficial, ca a identificat astfel de continuturi."Am gasit probe ale unor invercari de deturnare a platformelor noastre in timpul alegerilor americane din 2016 prin actori legati de Internet Research Agency in Rusia", a scris Google, care se refera la o 'activitate limitata' pe motorul de cautare si platforma sa video YouTube.Potrivit unei surse apropiate cazului, Twitter a identificat, la randul sau, 36 746 conturi (adica 0,012% din numarul total de conturi Twitter) legate aparent de un cont rusesc si care au generat in mod automat continuturi legate de alegeri' in cele trei luni care au precedat scrutinul.Aceste conturi au difuzat in jur de 1,4 milioane de mesaje Twitter legate de alegeri, care au produs 288 de milioane de interactiuni pe retea.Moscova a dezmintit de mai multe orice amestec in campania electorala americana.Chestiunea ingerintei Rusiei in campania electorala americana a declansat diverse anchete in Congresul SUA precum si una condusa de un procuror special, Robert Mueller. El a pus sub acuzare luni, pentru prima data, trei persoane, inclusiv pe fostul director de campanie, Donald Trump, Paul Manafort.