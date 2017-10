Presedintii Chinei si Coreei de Sud se intalnesc, saptamana viitoare, in incercarea de a ameliora relatiile bilaterale

Presedintii chinez si sud-coreean se vor intalni in marja reuniunii APEC, ce va avea loc la Danang, in Vietnam, a anuntat presedintia sud-coreeana."Acordul de organizare a acestui summit este prima etapa (...) in vederea revenirii la normal a cooperarii bilaterale si a schimburilor in toate domeniile", mai scrie sursa citata.Bejingul a adoptat o serie de masuri impotriva companiilor sud-coreene si a interzis turistilor excursiile organizate in aceasta tara, decizii percepute ca masuri de retorsiune economica dupa instalarea in Coreea de Sud a sistemului american THAAD (Terminal High Altitude Defense).Acest scut antiracheta, prezentat de Seul si Washington ca indispensabil in fata amenintarilor nord-coreene, a provocat furia Chinei, care se teme ca acesta sa nu duca la diminuarea capacitatilor sale militare.