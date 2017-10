O companie le ofera angajatilor nefumatori sase zile in plus de concediu

O companie japoneza le ofera angajatilor nefumatori sase zile in plus de concediu platit, la un an dupa ce acestia au acuzat ca lucreaza mai mult decat angajatii fumatori, care profita de pauzele de tigara, scrie Telegraph Firma Piala Inc., din Tokio, a introdus aceasta prevedere incepand cu luna septembrie, CEO-ul companiei, Marsushma, sustinand ca prin intermediul celor sase zile in plus de concediu se revanseaza fata de angajatii nefumatori, care nu isi iau pauze la lucru.Resentimentele nefumatorilor au crescut pentru ca Piala Inc. era situata la etajul al 29-lea al unei cladiri de birouri, iar oricine voia sa fumeze o tigara trebuia sa mearga la demisolul cladirii, operatiune care dura in jur de 15 minute.Schema pe care compania din Tokio a adoptat-o urmareste, de asemenea, sa-i incurajeze pe angajati sa se lase de fumat. De cand a fost implementata noua reglementare, patru angajati s-au lasat de fumat.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, 21,7% dintre adultii din Japonia fumeaza, iar numerele sunt mai mari in cadrul barbatilor si generatiilor varstnice. Ca atare, companiile Japoneze isi centreaza eforturile pentru a-si proteja angajatii de impactul fumatului pasiv.