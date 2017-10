Concentratia de dioxid de carbon din atmosfera a atins un prag record in 2016

Concentratia de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera, considerata principala cauza a incalzirii globale, a atins un nivel record in 2016, sustin reprezentantii Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), potrivit New York Post Nivelul de dioxid de carbon a crescut la o rata alarmanta in ultimii ani, ajungand in 2016 la un nivel nemaiintalnit de milioane de ani. Aceasta crestere ar fi responsabila de cresterea nivelului marii si de temperaturile ridicate la nivel global.Dioxidul de carbon a crescut cu 50% mai rapid in 2016 decat media din ultimul deceniu, conducand nivelul CO2 cu 45% peste nivelul din era pre-industriala. Cercetatorii afirma ca nivelul CO2 a ajuns la cea mai mare concentratie din ultimii 800.000 de ani.Cauzele principale ale cresterii concentratiei de dioxid de carbon din atmosfera sunt emisiile din surse precum arderea carbunilor, uleiului, dar si din pricina despaduririlor. De asemenea, El Niño pare sa fi jucat un rol la fel de important in cresterea nivelului de CO2. Ultima data cand nivelul dioxidului de carbon a atins acest prag ridicat a fost acum 3-5 milioane de ani, in perioada Pliocenului.Aceste date subliniaza urgenta cu care trebuie sa fie tratata problema emisiilor de CO2, iar luna viitoare, in Bonn, ministrii mediului vor organiza o reuniune in cadrul careia vor dezbate si stabili masurile de reducere a incalzirii globale, prevazute de Acordul climatic de la Paris, semnat de 195 de tari in 2015.