Trump se pregateste sa anunte numele celui care va ocupa functia de sef al bancii centrale

Exista o probabilitate destul de mare ca presedintele SUA, Donald Trump, sa il numeasca in functia de sef al bancii centrale (Fed) pe Jerome Powell, in prezent membru al Consiliului de Guvernatori al Fed, potrivit reuters.com ​Presedintele republican, care il ia in considerare pe Powell pentru acest post de conducere, dar si Janet Yellen, cea care ocupa in prezent functia de guvernator al bancii centrale, isi vor anunta decizia finala joi, dupa cum sustine un oficial al Casei Albe.Prin alegerea lui Powell in fruntea bancii centrale a SUA, Trump va duce la o schimbare a conducerii si la continuitatea oferita de un sustinator al lui Janet Yellen care a tinut economia si piata pe linia de plutire in ultimii ani.Principalul concurent al lui Powell este John Taylor, economist de la Universitatea Stanford, un favorit al republicanilor conservatori, care considera ca politica monetara sustinuta de Yellen a fost nepotrivita, vrand ca banca centrala sa se bazeze mai mult pe reguli stricte cand se stabilesc ratele. Regulile pe care vrea Taylor sa le propuna ar stabili rate mai mari.Criticii sustin ca politica monetara pe care ar impune-o Taylor ar pune capat recuperarii realizate in urma recensiunii si a crizei financiare care au avut loc intre anii 2007-2009.