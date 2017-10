Fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost plasat in arest la domiciliu

Paul Manafort a fost inculpat pentru 12 capete de acuzare, inclusiv de complot impotriva Statelor Unite, spalare de bani, declaratii false si nedeclararea unor conturi detinute in strainatate.Toate cele 12 capete de acuzare au legatura cu presupuse infractiuni comise de Manafort inaintea implicarii sale in campania prezidentiala, mai cu seama nedeclararea a zeci de milioane de dolari primiti de la fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici. Nici un capat de acuzare nu are legatura cu presupusa implicare a Rusiei in alegerile din SUA.Donald Trump a reactionat, luni, pe Twitter, unde a scris ca "Imi pare rau, dar asta s-a intamplat cu ani in urma, inainte ca Paul Manafort sa faca parte din echipa de campanie Trump." "Nu exista nicio coliziune!", a mai scris Donald Trump.