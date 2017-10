Parlamentul catalan, dizolvat in mod oficial. Presedintele destituit, Carles Puigdemont, s-ar afla la Bruxelles

Parlamentul catalan a fost dizolvat in mod oficial luni, iar presedinta institutiei Carme Forcadell va conduce o comisie parlamentara de tranzitie pana la alegerile regionale de la 21 decembrie, relateaza The Associated Press, citat de News.ro. Carles Puigdemont a parasit Spania si s-ar afla intr-un "loc discret si sigur", la Bruxelles.





Carme Forcadell a anulat o reuniune a conducerii Parlamentului programata de mai de mult in ziua de marti, a declarat luni pentru AP, sub protectia aninimatului, o purtatoare de cuvant a Legislativului.





Presedintele Guvernului spaniol Mariano Rajoy a dispus vineri dizolvarea Parlamentului Cataloniei, in cadrul unor masuri vizand iesirea Spaniei din criza politica.





Parlamentari regionali au adoptat vineri o declaratie de independenta printr-un vot boicotat de opozitie.





Procuratura Generala spaniola a depus plangere cu privire la "rebeliune", "razvratire" si deturnare de fonduri impotriva conducerii Legislativului regional, inclusiv a lui Forcadell, care era deja anchetata cu privire la "nesupunere", dupa ce a permis sa se organizeze dezbateri si voturi in cadrul eforturilor de secesiune.

Presedintele destituit al Guvernului cataln Carles Puigdemont a parasit Spania catre Bruxelles, porivit unor oficiali guvernamentali spanioli, scrie The Independent. El s-ar afla intr-un "loc discret si sigur", potrivit Politico.

Secretarul de stat belgian insarcinat cu Azilul si Imigratia Theo Francken a anuntat in weekend ca liderul separatist catalan poate cere azil in Belgia.