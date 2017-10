Azerbaidjan, Georgia si Turcia inaugureaza "cea mai scurta legatura feroviara" Asia-Europa, ocolind Rusia

Calea ferata de 826 de kilometri pleaca din capitala azera Baku si ajunge, trecand prin capitala georgiana Tbilisi, in orasul turc Kars."Este vorba de linia cea mai scurta si cea mai fiabila dintre Asia si Europa", a spus, la ceremonia de inaugurare, presedintele azer Ilham Aliev.Dupa plecarea din China, trenurile traverseaza Kazahstanul, in Asia centrala, pentru a fi apoi transportate cu feribotul in marea Caspica spre Baku, inainte de a ajunge in Europa occidentala prin Georgia si Turcia, in loc sa traverseze Rusia."Deschiderea acestei linii este o etapa majora in interconectarea transporturilor (...) de-a lungul fostei Cai a Matasii", a comentat Uniunea Europeana, intr-un comunicat, referindu-se la vechile rute comerciale intre Asia si Europa.Aceasta cale ferata, care a costat peste un miliard de euro, ar urma sa permita transportarea in fiecare an a circa cinci milioane de tone de marfuri, pentru a ajunge in timp la o capacitate de 17 milioane de tone si pana la jumatate de milion de pasageri.