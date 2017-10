Inventatorul danez Peter Madsen a recunoscut ca a transat cadavrul ziaristei Kim Wall

"Peter Madsen a recunoscut ca a transat cadavrul si a dispersat parti ale corpului in golful Køge", la circa 50 km sud de Copenhaga, potrivit sursei citate.Madsen nega pana in prezent mutilarea cadavrului ziaristei si sustinea ca aceasta a murit accidental, dupa ce trapa de acces la turela, in greutate de 70 de kilograme, a lovit-o in cap. El spunea ca dupa aceea i-a aruncat cadavrul in mare.Potrivit politiei, acesta afirma acum ca ziarista "a murit in urma unei intoxicari cu monoxid de carbon in submarinul care se afla la chei".In 10 august, Peter Madsen si Kim Wall s-au urcat in submarinul UC3 Nautilus, conceput si construit de danez. Ziarista in varsta de 30 de ani dorea sa faca un portret al acestui inginer autodidact obsedat de cucerirea marilor si a spatiului.Madsen a fost salvat in 11 august, dupa naufragiul navei sale, pe care a recunoscut ca a scufundat-o. Dupa cautari intense, a fost gasit trupul dezmembrat al lui Kim Wall in 21 august, in golful Køge.La inceputul lui octombrie, politia a anuntat ca a gasit si capul ziaristei.Peter Madsen este inchis din 11 august, fiind acuzat de crima.