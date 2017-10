Procuratura spaniola: Liderii separatisti catalani, acuzati de "rebeliune" si "razvratire"

Procuratura Generala spaniola a anuntat luni ca ii acuza de "rebeliune", "razvratire" si deturnare de fonduri pe membrii demisi ai Cabinetului catalan si conducerea Parlamentului regional care au permis vineri declararea independentei Cataloniei, relateaza News.ro, citand BBC News si The Associated Press.





Aceste infractiuni sunt pasibile de 30, 15 si, respectiv sase ani de inchisoare, potrivit legislatiei spaniole.





Procurorul general Jose Manuel Maza a anuntat ca va cere judecatorilor sa dispuna masuri preventive impotriva oficialilor, insa nu a precizat daca intre ele se afla retinerea sau plasarea in arest preventiv.





Autoritatile fac acest anunt in contextul in care Madridul pune in aplicare masuri in vederea preluarii contolului direct asupra Cataloniei, inclusiv inlocuirea unor functionari civili catlani cu oficiali spanioli.





Maza a precizat ca una dintre cele doua actiuni in justitie are ca scop inculparea oficialilor catalani demisi la Audienta Nationala. Intre acestia s-ar afla fostul presedinte al Guvernului Carles Puigdemont si vicepresedintele sau Oriol Junqueras, in pofida faptului ca procurorul nu a dat nume.





El a spus ca cealalta actiune in justitie ii vizeaza pe membrii conducerii Parlamentului catalan, inclusiv pe presedinta acestuia Carme Forcadell, si a fost depusa la Curtea Suprema spaniola.





Unii alesi spanioli, inclusiv parlamentari regionali, beneficiaza de o anumita imunitate in justitie si pot fi judecati doar de cea mai inalta curte.





Maza a prezentat acuzatiile intr-o scurta declaratie, la Madrid, in fata presei, fara sa accepte intrebari.





Guvernul spaniol le-a acordat timp membrilor demisi ai Cabinetului catalan sa-si ia lucrurile persoanle de la birou, insa Madridul i-a avertizat ca risca acuzatii penale in cazul in care incearca sa indeplineasca sarcini oficiale.





Ministrul de Interne Juan Ignacio Zoido a anuntat ca Guvernul le acorda politicienilor separatisti "cateva ore", deoarece scopul este "revenirea la normalitate in mod discret si potrivit principiului interventiei minimale" a autoritatilor centrale.





Un membru demis al Cabinetului catalan a sfidat autoritatile, prezentandu-se la locul de munca si postand pe retele de socializare o imagine la birou.





"La birou, exercitand responsabilitatile care ne-au fost incredintate de poporul Cataloniei", a scris Josep Rull pe Twitter. El a fost insarcinat pana saptamana trecuta cu afacerile teritoriale.





Doi ofiteri de politie au intrat in sediu, in centrul Barcelonei, si au iest urmati de Rull cateva minute mai tarziu. El a spus presei si sustinatorilor sai ca isi va continua programul.





Cei 12 membri ai fostului Cabinet catalan, inclusiv presedintele acestuia Carles Puigdemont, risca sa fie acuzati de uzurpare de functii daca insista sa ramana la putere.





Carles Puigdemont a postat luni dimineata pe retele de socializare o imagine in care apare curtea sediul Guvernului Cataloniei.





Aceasta imagine si mesajul ambiguu "Buna dimineata", in catalana, insotit de un emoticon care zambeste, postate pe Instagram, i-au facut pe multi sa creada ca Puigdemont se afla in sediu.

Guvernul conservator al lui Mariano Rajoy administreaza in mod direct afacerile catalane, dupa destituirea lui Puigdemont si a Cabinetului sau, vineri, in urma declararii independentei regiunii in Parlamentul regional.