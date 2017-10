Val de propaganda in China, unde  Xi Jinping devine "lider", la fel ca Mao: Emeritul lingxiu, sustinut de intregul partid si iubit de popor / Gandirea sa trebuie sa intre in minti si in inimi

Xi, a carui "Gandire" a fost oficial inscrisa in carta Partidului Comunist (PCC), se bucura acum de o alta compartie cu fondatorul Republicii populare, Mao Zedong (1949-76).Biroul politic al PCC, condus de insusi Xi Jinping, a ales pentru acesta titlul chinez de "lingxiu" ("lider"), abundent folosit pentru onorarea lui Mao."Secretarul general Xi Jinping este emeritul lingxiu, sustinut de intregul partid si iubit de popor", afirma biroul politic, citat vineri de televiziunea publica.Xi Jinping, 64 de ani, si-a intarit deja puterile saptamana trecuta in cadrul congresului cincinal al PCC, obtinand un nou mandat de 5 ani in fruntea partidului - si deci a tarii - evitand aparitia unui potential succesor.Includerea numelui sau in Carta Partidului ii va permite sa incalce limita de varsta de 68 de ani si sa se mentina astfel cat doreste in fruntea PCC, potrivit expertilor.Aceasta intarire a puterii este insotita de un val de propaganda, care se multiplica in afise pe zidurile tarii in care oamenii sunt chemati sa studieze "Gandirea" liderului, care a promis la ultimul Congres compatriotilor sai "o noua era a socialismului chinez" pana in 2050.Nu mai putin de 20 de universitati din China au anuntat ca au deschis "institute de cercetare" a "Gandirii" prezidentiale.Aceasta "trebuie sa intre in minti si in inimi", a declarat un oficial al universitatii din Wuhan (centru), citat de Ziarului Poporului, organ de propaganda al comunistilor.Xi Jinping si-a intarit puterea si asupra motoarelor economice ale tarii: principalii lideri din Shanghai si din bogatele provincii de coasta Guangdong (sud) si Fujian (est) au fost schimbati, dupa cum a anuntat duminica agentia China Noua.Secretarul PCC din Shanghai, capitala economica chineza si fieful fostului presedinte Jiang Zemin, a fost inlocuit cu un aliat fidel al lui Xi Jinping, Li Qiang.Cei cinci ani in care Xi Jinping s-a aflat la putere au insemnat si un razboi impotriva coruptiei, caruia i-au cazut victime cel putin 1,5 milioane de oameni. Xi Jinping este acuzat insa ca a profitat de acest razboi pentru a-si elimina unii rivali politici.Ultimul episod: un "complot" urzit de trei fosti inalti oficiali din tara a fost dejucat, a afirmat Comisia de Inspectie disciplinara al PCC, citat de agentia China Noua.Comisia acuza o stea in urcare a partidului, Sun Zhengcai, destituit in iulie pentru coruptie, ca a fost implicat in acest "complot", fara a oferi niciun detaliu exact.Pentru sinologul Jean-Pierre Cabestan, zvonurile de lovituri de stat "arata ca exista o lupta surda pentru putere" la varful regimului, care se confrunta cu o opozitie interna mascata de realegerea lui Xi Jinping.Sun, cel mai inalt lider chinez care cade in ultimii cinci ani, s-ar fi asociat cu alti doi fosti responsabili deja condamnati si inchisi pentru coruptie: Ling Jihua, fostul sef de cabinet al fostului presedinte Hu Jintao, si Zhou Yongkang, fost sef al serviciilor de securitate.China Noua a afirmat saptamana trecuta ca cei trei "conspiratori" au incercat sa "influenteze voturile" la precedentele doua Congrese al PCC, in 2007 si 2012, cumparand voturile unor delegati. Obiectivul ar fi fost franarea ascensiunii lui Xi Jinping.