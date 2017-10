Polonia: Barbatul care si-a dat foc pentru a protesta fata de tendintele autoritariste ale puterii conservatoare a murit

Victima a decedat duminica intr-un spital "fara a redeveni constient", relateaza OKO.press, un portal independent de verificare a informatiilor, informat de familia acestui barbat.In 19 octombrie , Piotr S. (familia nu a dorit sa divulge numele intreg, n.r.), un chimist in varsta de 54 de ani, si-a varsat un lichid inflamabil pe corp strigand "Protestez", potrivit martorilor.Salvat in extremis, acesta a fost transportat in stare grava la spital.Potrivit fiicei sale, Piotr S. suferea de mai multi ani de depresie, dar boala nu avea nicio legatura cu actul sau disperat."Ce a facut este un manifest politic si nu are nicio legatura cu boala sa", a declarat ea, la cateva zile dupa ce tatal sau si-a dat foc.In foile lasate la locul incendierii, si in care se prezinta ca un "barbat comun, ca si voi", acesta protesta fata de "limitarea drepturilor civice de catre putere", "incalcarea regulilor democratice" si a "Constitutiei", "distrugerea Tribunalului constitutional si a sistemului juridic independent" de catre partidul aflat la putere Dreptate si Justitie (PiS, conservator nationalist).In aceste pliante, barbatul il acuza pe presedintele PiS Jaroslaw Kaczynski si conducerea partidului "ca au sangele sau pe maini" si a cerut polonezilor sa schimbe aceasta putere "inainte ca ea sa distruga in intregime tara noastra, inainte sa ne priveze total de libertate"."Iubesc libertatea mai mult decat orice. De aceea am decis sa imi dau foc si sper ca moartea mea sa zdruncine constiintele", a scris el.