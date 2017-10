Rusia se implica in criza din Spania: Un politician al republicii pro-ruse Osetia de Sud a vizitat Catalonia

Un politician din republica autonoma Osetia de Sud, cunoscut pentru afinitatile sale cu presedintele Vladimir Putin a vizitat Barcelona saptamana trecuta, cu scopul de a stabili legaturi intre cercurile de la Kremlin si o ipotetica regiune independenta Catalonia, potrivit unor surse spaniole, relateaza El Pais.





Dmitri Medoyev, ministrul de externe pentru republica Osetia de Sud, care si-a proclamat independenta unilateral in 1991 fata de Georgia, a fost, saptamana trecuta, in vizita oficiala in Catalonia.





In timpul vizitei sale el s-a intalnit cu lideri economici si a deschis un birou “pentru a promova relatiile bilaterale pe probleme umanitare si culturale”, potrivit unor stiri din media ruseasca, precum Sputnik.





In timpul vizitei sale acesta a trasat un paralelism intre Catalonia si republicile teoretic independente precum Osetia de Sud si Abhazia.

“Acum 26 de ani, locuitorii Osetiei de Sud au facut aceiasi pasi politici decisivi pe drumul spre crearea unui stat al lor”, a spus Medoyev, potrivit organizatiilor de stiri ruse.





Reamtim ca la inceputul lunii octombrie, potrivit El Pais, diversele conturi pro-Kremlin active in reteaua Twitter si-au multiplicat cu 2.000% mentiunile referitoare la criza catalana, astfel incat sa influeteze votul la referendumul pentru independenta regiunii. Iar aceasta a beneficiat de acoperire larga nu doar din partea canalelor finantate direct de guvernul rus, ci si a canalelor ce distribuie teorii ale conspiratiei si care l-au ajutat pe Donald Trump sa ajunga presedinte.