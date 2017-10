Spania urmeaza sa preia controlul asupra Cataloniei luni. O parte a administratiei catalane s-ar putea impotrivi

Spania urmeaza sa preia conducerea asupra Cataloniei, luni, cand politicenii si functionarii publici se intorc la munca, dupa ce guvernul a votat, vineri, ca Madridul sa preia controlul direct al regiunii din nord-estul tarii. Unii dintre membrii administratiei catalane, inclusiv presedintele regiunii, Carles Puigdemont, au declarat ca nu accepta aceasta miscare, relateaza Reuters.

Senatul spaniol a votat vineri ca Madridul sa preia controlul asupra Cataloniei, dupa ce Parlamentul Cataloniei a adoptat o rezolutie care declara ca regiunea devine un "stat independenta sub forma unei republici".

In cursul serii, premierul Mariano Rajoy a anuntat destituirea presedintelui catalan Carles Puigdemont si a guvernului sau, dizolvarea parlamentului regional si convocarea de alegeri anticipate pe 21 decembrie.

Unii dintre cei mai proeminenti membri ai administratiei catalane, inclusiv presedintele Carles Puigdemont si vicepresedintele Oriol Junqueras, au declarat ca nu accepta aceasta miscare si ca numai poporul Cataluniei ar putea sa-i concedieze.

Principalul grup civic din spatele campaniei de independenta a facut apel la neascultarea civila pe scara larga si a dat instructiuni detaliate celor aproximativ 200.000 de functionari publici care lucreaza in regiunea catalana despre modul in care trebuie sa se comporte.

Sute de mii de persoane au manifestat, in weekend, la Barcelona si la Madrid , pentru unitate si impotriva declararii independentei Cataloniei. Manifestatia are loc la apelul Societatii Civile Catalane, sub sloganul "Toti uniti - Catalonia este Spania".