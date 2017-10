Furtuna Herwart a facut 5 victime in centrul Europei

In Cehia, doua persoane au murit dupa ce copacii rupti de vantul puternic au cazut peste ele. In Polonia au murit doi conducatori auto, iar in Germania un barbat in varsta de 63 de ani s-a inecat. Fratele barbatului, care era alaturi de acesta, a fost salvat.In Germania, vantul a avut viteze de pana la 176 de kilometri pe ora. La Oldenswort, la 130 de kilometri nord-vest de Hamburg, o moara de vant istorica, construita in 1786, a fost doborata de furtuna.Sute de mii de locuinte din Cehia, Austria si din alte tari, au ramas fara curent electric din cauza furtunii.Furtuna a perturbat transportul in comun in centrul Europei si a provocat inundatii, iar numeroase drumuri au fost blocate din cauza copacilor cazuti pe carosabil.