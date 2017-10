Franta: Sute de femei au protestat impotriva hartuirii sexuale

"Justitie pentru femei", "Nu vom ramane tacute", "Rusinea ar trebui sa treaca dintr-o parte in alta" sunt cateva mesaje de pe pancartele manifestantilor francezi, care erau predominant femei. La Paris, protestatarii s-au adunat in Piata Place de la Republique ca urmare a campaniei desfasurate pe retelele sociale la nivel global sub hashtag-ul #MeToo. Hashtag-ul a fost folosit de milioane de femei din intreaga lume pentru a-si impartasi experientele legate de hartuirea si abuzul sexual.Printre cei care au participat la mitingul din Paris a fost si Vivianne Rouis, in varsta de 88 de ani, care a venit cu fiica si cu nepoata sa. "La varsta mea s-a terminat, mie nu mi se va mai intampla nimic. Dar fiica mea, nepoata mea, este adevarat ca ma gandesc foarte mult la ele. Trebuie sa se opreasca pentru ca nu suntem obiecte", a declarat Rouis pentru Reuters TV.Alte protestatare au cerut victimelor sa vorbeasca. "Este din ce in ce mai putin un subiect tabu in societatea noastra si cred ca este important ca femeile si chiar si barbatii care sunt abuzati sa vorbeasca despre asta mai liber", a declarat Luana da Costa in varsta de 17 ani.Sute de mii de dezvaluiri privind abuzul si hartuirea sexuala aufost postate pe Twitter in ultimele saptamani sub hashtag-urile #balancetonporc sau #squealonyourpig, inclusiv de la actrite proeminente precum Lea Seydoux.Peste 50 de femei, printre care se numara actritele Rose McGowan si Gwyneth Paltrow, au rupt tacerea in ultimele luni si l-au acuzat pe Weinstein de infractiuni variind de la hartuire sexuala la viol in urma aparitiei unui articol in New York Times in care erau oferite detalii cu privire la plangerile facute timp de mai multe decenii impotriva producatorului.