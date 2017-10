Exercitii rare de evacuare in masa a populatiei in Coreea de Nord. Amenintarile lui Trump au creat teama unui posibil razboi

Exercitiile au loc pe fundalul relatiilor tensionate intre statul comunist si SUA, dupa ce Coreea de Nord a efectuat cel mai puternic test nuclear al sau la inceputul lunii septembrie.Amenintarea atacului cu rachete nucleare din Coreea de Nord se accelereaza, a declarat secretarul american al Apararii, Jim Mattis, in cursul unei vizite in capitala sud-coreeana, Seul, pentru a se intalni cu omologul sau, Song Young-moo."Nu faceti nicio greseala - orice atac asupra Statelor Unite sau a aliatilor nostri va fi infrant. Si orice utilizare a armelor nucleare de catre Nord va fi intampinata cu un raspuns militar masiv ca va fi atat eficient cat si coplesitor", a spus Mattis.Expertii sunt impartiti cu privire la exercitiile nord-coreene si nu stiu daca acestea reprezinta un semn ca regimul se simte mai amenintat decat inainte sau daca doreste sa creeze perceptia ca are grija de cetatenii sai."Nu am auzit niciodata de acest tip de exercitii inainte in Coreea de Nord, dar nu ma mira", a declarat Chun In-bum, un locotenent general adjunct din Coreea de Sud, pentru NK News. "Trebuie sa-si dea seama cat de grava este situatia".In 1994, in timpul unei confruntari cu Washingtonul fata de ambitiile nucleare ale Phenianului, s-au desfasurat zilnic exercitii cu raiduri aeriene.In 2013, cand relatiile cu Coreea de Sud erau tensionate, nord-coreenii au creat, de asemenea, un sentiment de criza solicitand vehiculelor din Phenian sa-si acopere acoperisurile cu plasa de camuflaj.Unii analisti sustin ca amenintarile presedintelui american Donald Trump ar fi creat o teama reala.La Adunarea Generala a ONU din septembrie, Trump a amenintat ca va "distruge in intregime" Coreea de Nord daca va fi provocat. Armata americana a intensificat, de asemenea, exercitiile militare in apropierea peninsulei coreene.