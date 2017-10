Margaret Thatcher, modelul politic al liderului Partidului Alternativ pentru Germania

Alice Weidel, liderul Partidului Alternativ pentru Germania din Germania, a declarat ca presedintele britanic Margaret Thatcher este modelul sau politic, spunand ca Thatcher a readus Marea Britanie pe picioare atunci cand se confrunta cu ruina economica, relateaza Reuters.





Weidel a declarat ziarului german Bild am Sonntag ca partidul sau, care a intrat in parlament pentru prima data dupa ce a obtinut aproape 13% din voturi, a vrut sa fie pregatit sa se alature unui guvern de coalitie pana in 2021, asta, desi toate marile partide au refuzat sa colaboreze cu AfD

"Margaret Thatcher este modelul meu politic", a declarat Weidel pentru ziar, apreciind disponibilitatea liderului U.K de a inota impotriva curentului atunci cand este necesar.

"Thatcher a preluat Marea Britanie atunci cand tara era in criza economica si a ridicat-o din nou."

Weidel, lesbiana, a declarat ca partenera sa si cei doi fii adoptati s-ar muta in Berlin din Elvetia atunci cand proiectul cinematografic va fi finalizat.

Aceasta a spus ca doar 18% dintre alegatorii AfD erau femei, ceea ce era prea putin, astfel incat ea a sustinut ingrijirea gratuita a copiilor si gradinitele pentru a ajuta familiile.