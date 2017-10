Vanturile puternice din Europa Centrala au omorat cel putin 5 oameni

Vanturile puternice au lovit mai multe tari din Europa Centrala si de Nord, omorand doua persoane in Polonia, doua in Cehia si una in Germania. De asemenea, in Germania, traficul feroviar a fost suspendat in mai multe regiuni pana luni, relateaza Reuters.

Victimele din Polonia si Cehia au fost omorate de copaci cazuti. De asemenea, in aceste tari,mai multi consumatori au fost lasati fara energie electrica.

Vantul a atins la rafala peste 100 de kilometri pe ora in mai multe zone din Cehia, iar pe varful Snezka a atins 180 de kilometri pe ora.

In Germania, un barbat de 63 de ani s-a inecat din cauza furtunii, in Saxonia Inferioara.