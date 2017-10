Ministrul spaniol de Externe: Puigdemont va putea candida la alegerile regionale, daca pana atunci nu va fi la inchisoare

Ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis, a declarat, intr-un interviu pentru Associated Press, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea sa candideze la alegerile urmatoare, insa doar daca pana atunci nu va fi incarcerat, relateaza News.ro.

¬Teoretic¬ poate fi candidat, daca nu va fi in inchisoare pana atunci, a afirmat Dastis, potrivit apnews.com.

Puigdemont ar putea fi pus sub acuzare pentru rolul pe care l-a avut in actiunile separatiste din Catalonia, care au culminat cu adoptarea in Parlamentul Cataloniei a unei motiuni de infiintare a Republicii catalane.

Dupa adoptarea motiunii de catre parlamentul catalan, premierul spaniol Mariano Rajoy a destituit Guvernul regional, a dizolvat Parlamentul catalan si a convocat alegeri regionale anticipate la 21 decembrie.