Actrita Annabella Sciorra il acuza si ea de viol pe Weinstein

Sciorra a declarat pentru publicatia The New Yorker ca Harvey Weinstein a atacat-o in locuinta ei din New York, la inceputul anilor '90, si a continuat s-o hartuiasca timp de mai multi ani.





Actrita a povestit ca a fost atat de speriata de Weinstein, incat doarme cu o bata de baseball langa pat.





Peste 50 de femei, printre care se numara actritele Rose McGowan si Gwyneth Paltrow, au rupt tacerea in ultimele luni si l-au acuzat pe Weinstein de infractiuni variind de la hartuire sexuala la viol in urma aparitiei unui articol in New York Times in care erau oferite detalii cu privire la plangerile facute timp de mai multe decenii impotriva producatorului.