Islanda: Partidul premierului demisionar a reusit sa castige alegerile anticipate

Partidul Independentei, condus de premierul Bjarni Benediktsson a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare anticipate desfasurate sambata in Islanda, potrivit primelor rezultate partiale, relateaza Reuters, citata de news.ro. Formatiunea aflata la guvernare a obtinut 26% din voturi, cu trei procente mai putin decat la scrutinul de anul trecut.





Pe locul al doilea se afla coalitia miscarea Stanga-Verzii, condusa de Katrin Jakobsdottir, cu 17%, urmata de Partidul Social-Democrat, cu 13%, aproape dublul rezultatului precedent.





Bjarni Benediktsson a demisionat la 16 septembrie si a convocat alegeri anticipate, in urma plecarii unui membru al coalitiei din cauza incercarii tatalui premierului de a ajuta la reabilitarea numelui unui condamnat pentru pedofilie.





Un partid mic, Viitor Luminos, a parasit coalitia in urma dezvaluirii faptului ca tatal lui Benediktsson a scris o scrisoare in care indemna la iertarea lui Hjalti Sigurjon Hauksson, condamnat in 2004 pentru ca si-a violat fiica vitrega timp de 12 ani, aproape zilnic.





Potrivit sistemului judiciar islandez, o persoana care a ispasit o pedeapsa in urma condamnarii din cauza unei infractiuni grave poate sa ceara autoritatilor sa-i "restabileasca onoarea" si sa isi caute un loc de munca, ceea ce presupune radierea cazierului. Pentru ca sa o obtina, condamnatul are nevoie de o scrisoare din partea unui prieten apropiat sau a unui asociat.





Benediktsson a preluat postul in ianuarie, sustinut de o coalitie intre Partidul sau al Independentei, Partidul Reformei si politicieni de centru.





Numele lui Benediktsson, un fost ministru al Finantelor, a aparut de asemenea in Panama Papers ca detinator al unei parti a unei companii de investitii cu sediul in Seychelles.





Islanda, o insula situata in apropierea Cercului Polar Arctic, cu 340.000 de locuitori, a fost dur afectata de criza financiara din 2008, iar in prezent inregistreaza o crestere in domeniul turismului, alimentata de cei care vor sa-i vada ghetarii, fiordurile, cascadele si aurorele boreale.