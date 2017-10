Casa Alba: Toate cele 16 femei care l-au acuzat pe Trump de hartuire sexuala mint

Toate femeile care l-au acuzat pe Donald Trump de hartuire sexuala mint, a declarat Sarah Huckabee Sanders, ofiter de presa al Casei Albe. Afirmatia a fost facuta la o conferinta de presa care a avut loc vineri. Intrebarea a venit in contextul valului de acuzatii de hartuire si agresiuni sexuale care are in centru mai multe figuri importante din industria filmului si media, scrie The Washington Post, citat de news.ro.





"Cel putin 16 femei au acuzat presedintele ca le-a hartuit in timpul campaniei electorale. Saptamana trecuta, in timpul conferintei de la Rose Garden, presedintele a numit aceste acuzatii 'stiri false'. Este pozitia oficiala a Casei Albe ca toate aceste femei mint?", a intrebat Jacqueline Alemany de la CBS News.





Sanders a raspuns scurt: "Da, am fost clari in legatura cu asta de la inceput, iar presedintele a vorbit despre asta".





In timpul conferintei de la Rose Garden, Donald Trump a fost intrebat in legatura cu acuzatiile aduse lui de Summer Zervos, fosta concurenta a emisiunii lui de televiziune, "The Apprentice". Ea sustine ca Trump a sarutat-o cu forta si i-a atins sanii.





"Tot ce pot spune este ca totul e 'fake news' (stiri false, n.r.). Sunt chestii inventate si este rusinos ce se intampla, dar asta se intampla in lumea politicii", a spus Trump reporterilor.





Unsprezece femei au acuzat, in timpul campaniei electorale din 2016, ca pe atunci candidatul republican la presedintie le-a atins si sarutat fara consimtamantul lor. Alte femei l-au acuzat ca a intrat peste ele cand se dezbracau la prezentari de moda.





Presedintele Statelor Unite a negat toate aceste acuzatii.