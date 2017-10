Participare record la parada gay din Taipei, unde au venit 110.000 de persoane

Potrivit organizatorilor, numarul participantilor - proveniti din circa 20 de tari - marcheaza un record de cand Taiwanul a inceput sa organizeze parade gay, in urma cu 15 ani.Parada LGBT Taiwan 2017 - descrisa drept cea mai mare din Asia - a avut loc sub deviza "Faceti dragoste, nu razboi ¬ Educatia sexuala este calea".In luna mai, Curtea Constitutionala a Taiwanului a decis in favoarea casatoriilor intre persoane de acelasi sex, precizand ca legislativul trebuie sa revizuiasca Codul Civil sau sa stabileasca noi legi in acest sens in termen de doi ani. "Suntem ingrijorati. Au trecut luni de atunci si nu am vazut nicio actiune din partea autoritatilor", a declarat Chien Chih-chieh, secretarul general al Aliantei taiwaneze pentru promovarea drepturilor privind parteneriatele civile, pentru DPA.