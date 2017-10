Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, declarat "inamic al lui Allah" de Statul Islamic

Pe imaginile difuzate de Wafa Media Foundation (WMF), o platforma media sustinatoare a gruparii teroriste Stat Islamic, Deschamps apare imbracat in uniforma de condamnat, in timp ce un individ mascat tine un pistol indreptat spre el.

After using ##LionelMessi on poster threatening the #WorldCup, a pro-#ISIS group called French natnl mngr Didier Deschamps "enemy of Allah" pic.twitter.com/ewNs2jxaJN — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 27 October 2017

''Vom continua sa va terorizam si sa va distrugem vietile'', este scris sub fotografia antrenorului Frantei, in timp ce un alt mesaj indeamna la atacuri gen ''lup singuratic'' anul viitor, in Rusia.





WMF a prezentat miercuri si o imagine a superstarului fotbalului mondial, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), in spatele unor gratii, picaturi de sange curgandu-i din ochiul stang, ca o amenintare la adresa Cupei Mondiale 2018 din Rusia.