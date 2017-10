Tanar italian, condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru ca a infectat cu HIV peste 30 de femei

El a fost arestat in noiembrie 2015.Politistii estimeaza ca el a facut sex cu cel putin 53 de femei in aceasta perioada, infectand 32 dintre ele. Partenerii a trei dintre aceste femei au fost ulterior si ei infectati, la fel si bebelusul de opt luni al unei alte femei.In timpul procesului, ce a inceput in martie la Roma, femeile au spus ca le-a scos in oras si le-a spus ca s-a indragostit de ele, apoi le-a convins sa faca sex neprotejat cu ele. Celor care i-au cerut sa foloseasca prezervativul le-a spus ca este alergic sau ca abia a fost testat negativ la HIV.Multe dintre victime erau studente, iar unele aveau copii. Cea mai tanara avea 14 ani la inceputul relatiei, iar cea mai mare circa 40 de ani.