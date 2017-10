Primele acuzatii si arestari in dosarul interferentei Rusiei in alegerile din SUA ar putea fi dezvaluite luni

Un juriu federal a aprobat, vineri, primele acuzatii in ancheta privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din S.U.A., a informat o sursa informata in acest sens pentru Reuters.

Rechizitoriul a fost sigilat sub ordinele unui judecator federal, astfel incat nu este clar care au fost acuzatiile sau cine a fost tinta, a declarat sursa, adaugand ca acesta ar putea fi desigilat de luni.

Depunerea acuzatiilor de catre juriul de la Washington a fost raportata pentru prima oara vineri de CNN, care a declarat ca persoana ar putea fi arestata luni.

Agentiile de informatii americane au concluzionat in ianuarie ca Rusia a intervenit in alegeri pentru a incerca sa-l ajute pe presedintele Donald Trump sa o invinga pe Hillary Clinton printr-o campanie de hacking, eliberare de e-mailuri jenante si difuzarea propagandei prin social media pentru a-i discredita candidatului democrat campania.