James Mattis: "Raspuns militar masiv" daca Phenianul va folosi o arma nucleara

Secretarul american al Apararii, James Mattis, a prevenit sambata Coreea de Nord ca daca va utiliza o arma nucleara se va expune unei reactii militare masive, relateaza AFP si Reuters.Prezent la Seul in weekend, a amenintat Phenianul ca orice atac impotriva Statelor Unite sau a aliatilor va fi infrant si a transmis Phenianului sa nu faca vreo greseala."Nu faceti nicio greseala - orice atac asupra Statelor Unite sau a aliatilor nostri va fi infrant. Si orice utilizare a armelor nucleare de catre Nord va fi intampinata cu un raspuns militar masiv ca va fi atat eficient cat si coplesitor", a spus Mattis.Tensiunea dintre Coreea de Nord si Statele Unite s-a marit dupa o serie de teste nucleare ale Phenianului, dar si dupa un schimb de replici belicoase intre liderul coreean, Kim Jong Un, si presedintele Trump.Potrivit CIA, Coreea de Nord ar putea in cateva luni sa fie capabila sa loveasca Statele Unite cu arme nucleare.Totodata, Mattis a mai spus ca nu isi poate imagina o situatie in care Statele Unite ar putea sa recunoasca in Coreea de Nord o putere nucleara.Serviciile secrete americane spun ca Phenianul crede ca armele nucleare sunt necesare pentru a-si asigura supravietuirea si au fost sceptice cu privire la eforturile diplomatice, focusate pe sanctiuni, pentru a denucleariza Coreea de Nord.