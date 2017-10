SUA au publicat o lista cu 39 de societati de armament ruse ce vor trebui evitate pentru a nu risca sanctiuni americane

Printre aceste societati legate de armata si de agentiile de informatii ale Rusiei se numara mari grupuri de export, precum vanzatorul de arme si vehicule militare Rosoboronexport sau fabricantul de arme Kalasnikov, a anuntat Departamentul de Stat, potrivit Agerpres Orice societate care se angajeaza in tranzactii "semnificative" cu acestea risca sanctiuni din partea Statelor Unite, conform unei legi adoptate in iulie de Congresul american in ciuda opozitiei presedintelui Donald Trump, aminteste AFP."Obiectivul Congresului si al guvernului este de a utiliza articolul 231 al legii pentru a raspunde la comportamentul daunator al Rusiei in ceea ce priveste criza din Ucraina, atacurile cibernetice si incalcarile drepturilor omului", a indicat un inalt responsabil al Departamentului american de Stat."Acest articol vizeaza tranzactiile semnificative cu persoane din sectoarele ruse ale Apararii si Informatiilor, ceea ce ar putea include vanzarea de armament rusesc de inalta tehnologie in lume", a adaugat el.Departamentul de Stat a prezentat aceasta lista in Congres joi, cu 25 de zile intarziere fata de data prevazuta in lege, iar sanctiunile trebuie sa intre in vigoare la finalul lunii ianuarie.